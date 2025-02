Carolina Darias: «El 8-M no ha lugar» La ministra de Sanidad cuestiona la decisión del propio Gobierno de permitir manifestaciones de hasta 500 personas en Madrid el 8-M

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha mostrado tajante respecto a la posibilidad de que el próximo 8 de marzo se celebren manifestaciones feministas. «Por coherencia a mi llamada a la responsabilidad, la celebración de las manifestaciones del 8-M no ha lugar«. «Creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica no permitiría llevar a cabo estos actos ni se entendería que se llevaran a cabo», ha subrayado.

Darias se ha pronunciado de esta manera después de que la Delegación de Gobierno de Madrid anunciara por la mañana que iba a permitir manifestaciones de hasta 500 personas el 8-M, aunque el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha asegurado que «rotundamente no habrá» una gran concentración feminista como el año pasado.

Franco ha afirmado que con esta medida «siguen los criterios del Ministerio de Sanidad» y ha avanzado que, por el momento, no se ha prohibido ninguna manifestación porque todos los convocantes se han comprometido a reunir a menos de 500 personas y a guardar la distancia de seguridad.

El delegado del Gobierno ha apuntado que si recibe la solicitud de alguna convocatoria que se prevea congregar a más de esa cantidad de gente «invitará a reflexionar a las organizaciones que lo soliciten» y les propondrá «fórmular alternativas» para que «esta justa reivindicación para que no implique un atentado contra la salud».

En una entrevista en Onda Madrid, Franco ha asegurado que no se arrepiente de haber permitido la manifestación del 8-M del año pasado, no solo porque la justicia le «ha dado la razón, sino porque el año pasado no había ni un solo dato objetivo que nos pudiera llevar a prohibirla, y este año sí que los hay. Haberla prohibido en aquel momento hubiera sido prevaricación».

Críticas de Ciudadanos

La vicealcaldesa y portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este miércoles que Ciudadanos no estará «de ninguna manera» en la celebración del 8-M y ha calificado de una «grandísima irresponsabilidad» que se puedan juntar hasta 500 personas en la calle para esta manifestación.

«Nadie entiende por qué no puede haber más de dos convivientes de dos unidades familiares en una casa, no puede haber más de seis personas sentadas en una mesa, pero sí puede haber 500 personas sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de protocolo», ha afirmado la vicealcaldesa en declaraciones a Europa Press.

Así, ha considerado que el Gobierno «vuelve a tropezar con la misma piedra», aunque está vez los españoles y los madrileños están advertidos de que son «unos irresponsables». «Desde luego conmigo que no cuenten», ha expresado Villacís.