Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano
El presidente del Gobierno se ha visto obligado a interrumpir su rueda de prensa para que los sanitarios atendiesen a una periodista tras sufrir un mareo
C.P.S.
Domingo, 17 de agosto 2025, 15:00
Las temperaturas récord de este domingo -que juegan en contra de la grave ola de incencios que asola España desde hace más de una semana- ... ha interrumpido en la rueda de prensa ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, desde el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense.
Una periodista un mareo a causa de un golpe de calor, lo que ha provocado que el líder del PSOE haya interrumpido su comparecencia para que los sanitarios allí presentes -entre ellos, el médico de Moncloa, tal y como se ha escuchado decir al propio Sánchez- atendiesen a la profesional.
Después del incidente, tanto el presidente del Ejecutivo como el presidente gallego -una de las regiones más afectadas por los graves fuegos que acechan el país- han dado por finalizada la rueda de prensa -en la cual Sánchez ha anunciado que tratará de articular un Pacto de Estado para mitigar el cambio climático-.
