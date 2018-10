Lamentable episodio racista en un autobús: «Terrorista, ¿dónde tienes la bomba?» El vídeo de un incidente racista en un autobús de Gran Canaria está circulando por las redes sociales. En él, se ve cómo una mujer se enzarza verbalmente con una joven, a la que dice que «en Canarias no se lleva el burka» EL COMERCIO Gijón Sábado, 27 octubre 2018, 08:46

Los pasajeros de un autobús de Gran Canaria grabaron la disputa verbal entre una mujer y una joven, que intercambiaron duros insultos en pleno trayecto. La mujer profirió todo tipo de insultos racistas a la joven, como se ve en un vídeo ya viral.

En las imágenes se ve cómo la mujer se dirige a la otra pasajera pidiéndole que se quite el burka porque «en Canarias no se llevan burkas». Pero no es el único insulto racista que le dedica, ya que se dirige a ella llamándola «terrorista» o preguntando «dónde tiene la bomba».

La chica no puede evitar insultar también a la señora ante todo lo que tiene que escuchar.