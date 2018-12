El desgarrador testimonio de una víctima del incendio de la torre Grenfell: «Corto mamá porque no quiero que sientas mis gritos cuando estoy muriendo» Gloria Trevisan y su novio, Marco El 14 de junio de 2017 se produjo un incendio en la Grenfell Tower de Londres que dejó 72 muertos. La madre de una chica fallecida cuenta la última dramática llamada que tuvo con ella EL COMERCIO Gijón Viernes, 7 diciembre 2018, 12:44

El 14 de junio de 2017 Londres vivió una jornada trágica. El incendio declarado en la Torre Grenfell, que dejó 79 muertos, sembró la desolación en la capital británica.

El revestimiento que tenía el edificio no cumplía con las pruebas adecuadas de seguridad.

El edificio, ubicado en el barrio de North Kensington y formado en su mayoría por apartamentos de protección oficial, en el que vivían entre 400 y 600 personas, se incendió con gran rapidez.

Estos días se ha conocido una de las historias más trágicas detrás de una de las fallecidas. Es la de Gloria Trevisan, una chica italiana de 26 años que murió en el incendio junto a su novio, Marco Gottardi, de 27 años. Ahora se ha conocido un dramático testimonio, el de Emanuela Disaro, la madre de Gloria.

«Gloria me llamó cuando las llamas avanzaban. Me dijo: 'Ahora me tiro por la ventana, te juro que el fuego ya está aquí, en el comedor. No puede ser el fin, no puedo terminar así».

Emanuela , emocionada, afirma que continuó hablando con su hija: «No, no lo hagas, pásame con Marco (el novio), pero él estaba hablando por otro móvil con su padre. Y después, mi hija dijo las últimas y terribles palabras que escuché de su boca: 'Me duele por vosotros, mamá, pero voy a cortar. No quiero que escuches mis gritos cuando esté muriendo'».

Vídeo.

Y añade Emanuela: «Me dijo que sólo quería desmayarse y no sentir nada más. Y me rogó que estuviéramos fuertes después del final».

Emanuela agregó que antes de cortar, su hija, aterrorizada, le dijo: «Adiós mamá, corto. Ahora quiero estar junto a Marco».