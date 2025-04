Greta Thunberg acusa a los países ricos de engañar en las negociaciones

D. CHIAPPE MADRID. Jueves, 12 de diciembre 2019, 02:58 Comenta Compartir

Al mismo tiempo que Guterres enviaba su misiva, se celebraba un evento donde participaba Greta Thunberg junto a otros jóvenes de Fridays For Future, que al final del acto subieron al escenario de la sala plenaria para hacer una sentada y lanzar sus consignas. En el acto, la activista sueca acusó a los políticos reunidos en la COP25 de Madrid de «negociar lagunas y evitar aumentar la ambición de los objetivos». «El verdadero peligro no es la inacción sino que los líderes y directivos pretendan que se están llevando a cabo acciones, cuando en realidad no se está haciendo casi nada», comentó.

«La promesa de los países ricos de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, para lo que fijan una fecha concreta, o alcanzar la neutralidad de carbono, impresiona», dijo Thunberg. «Pero es un engaño. La mayoría de estas promesas no incluyen muchos sectores como la aviación o el transporte marítimo, pero sí la posibilidad de seguir compensando emisiones fuera de las fronteras». La activista sueca de 16 años aseguró sentir «un poco de pánico» y «un poco de ira» ante los datos científicos que certifican el cambio climático. «¿Cómo no reaccionar así?».

Ayer, la revista 'Time' eligió a Thunberg «persona del año» por haber logrado movilizar a los jóvenes en acciones para mitigar el cambio climático, y recuerda sus palabras de septiembre, en la sede de la ONU: «Ustedes me han robado mi infancia y aún así yo soy una afortunada, porque la gente está sufriendo y muriendo». Su capacidad de convocatoria ha llegado a un punto álgido en Madrid.