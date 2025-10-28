El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La calle Canalón de Nájera, en la mañana de este lunes. Sonia Tercero

Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera

«No queremos crear alarma social pero sí transmitir un mensaje de precaución», expone el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 08:24

Comenta

La Guardia Civil y la Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un niño en Nájera. El pasado miércoles 22 de octubre, ... en la calle Canalón, según el relato de un niño najerino de 9 años, un hombre ofreció unas entradas para un espectáculo de circo a cambio de irse con él a su casa. El menor no accedió a la invitación, relató lo sucedido a sus padres y estos alertaron a la Policía Local. Hasta el lugar de los hechos acudieron tanto agentes de la Policía Local de Nájera como Guardia Civil, sin poder localizar al varón. Tras la presentación de una denuncia por lo sucedido se abrió una investigación y se ha aumentado la vigilancia, sobre todo en parques y plazas públicas de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  3. 3 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  4. 4 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  5. 5 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  6. 6 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  7. 7 Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida»
  8. 8 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Ha sido una partida muy violenta»
  9. 9 Un hombre resulta herido en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Ibias
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera

Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera