Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera

Martes, 28 de octubre 2025

La Guardia Civil y la Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un niño en Nájera. El pasado miércoles 22 de octubre, ... en la calle Canalón, según el relato de un niño najerino de 9 años, un hombre ofreció unas entradas para un espectáculo de circo a cambio de irse con él a su casa. El menor no accedió a la invitación, relató lo sucedido a sus padres y estos alertaron a la Policía Local. Hasta el lugar de los hechos acudieron tanto agentes de la Policía Local de Nájera como Guardia Civil, sin poder localizar al varón. Tras la presentación de una denuncia por lo sucedido se abrió una investigación y se ha aumentado la vigilancia, sobre todo en parques y plazas públicas de la localidad.

«No queremos crear alarma social pero sí transmitir un mensaje de precaución. No hay constancia de más casos pero he solicitado a la Policía Local intensificar la vigilancia», expone el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri. El lugar del suceso es un espacio poco transitado del municipio donde un descampado sirve de aparcamiento de vehículos. Poco más ha trascendido, aunque las familias están preocupadas ante lo sucedido y por sucesos acaecidos semanas atrás en otras localidades riojanas. Y es que cabe recordar que a principios de octubre la Guardia Civil detuvo en Logroño a un hombre, vecino de Fuenmayor, como presunto autor de acoso a menores en espacios públicos. El arrestado, de unos 65 años, cuenta con antecedentes por delitos de amenazas y coacciones y habría protagonizado diversos episodios de seguimiento y acercamiento a niños y niñas en varias localidades riojanas. La investigación comenzó el 30 de septiembre, cuando varias madres denunciaron ante la Guardia Civil de Fuenmayor la actitud sospechosa de un individuo que frecuentaba los parques infantiles de la localidad.

