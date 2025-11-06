El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Lula da Silva, a la izquierda, anfitrión de la COP30, se retira tras saludar y dar la palabra a Antonio Guterres en la cumbre. AFP

Guterres, en la Cumbre del Clima de Brasil: «La historia recordará lo que aquí se decida»

El secretario general de la ONU clama un año más ante los jefes de Estado, en vísperas del inicio de la 30ª edición de la COP, celebrada en Belém

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

La Cumbre del Clima acoge a partir del próximo lunes en el estado brasileño de Belém la 30ª edición de las negociaciones intergubernamentales de la ... ONU destinadas a alcanzar compromisos que ayuden a frenar el calentamiento global del planeta. Antes, ayer y hoy, tanto el país anfitrión, representado por el presidente del país Luiz Inacio Lula da Silva, como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dieron la bienvenida a los Jefes de Estado ya reunidos. Este año, la ausencia de los líderes de las potencias más contaminantes, Estados Unidos, Rusia, India y China, marcará la viabilidad de los acuedos alcanzados cuando esta cumbre (COP30) acabe el próximo día 21.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Fallece un hombre en un sex shop de León
  3. 3 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  4. 4 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  9. 9 ¿Sabes por qué instalan bolardos en la calle San Antonio, en Gijón?
  10. 10 Los vecinos de la zona oeste de Gijón salen a la calle para exigir que saquen los camiones: «Estamos hartos de que nos tomen el pelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Guterres, en la Cumbre del Clima de Brasil: «La historia recordará lo que aquí se decida»

Guterres, en la Cumbre del Clima de Brasil: «La historia recordará lo que aquí se decida»