«El habeas corpus no es un conjuro mágico»: La Policía aclara su significado

Ni un grito de guerra ni un hechizo mágico. «Habeas corpus» se ha convertido en una de las frases más repetidas en las últimas semanas. Sin embargo, quienes la usan parecen no tener del todo claro qué significa. Pero ¿qué quiere decir 'habeas corpus' y para qué se utiliza? La Policía Nacional lo ha explicado en su cuenta de Twitter.

Los agentes han querido sacar de la duda a los usuarios de las redes sociales con un gracioso tuit. «El #HabeasCorpus no es un conjuro mágico. Es un procedimiento que se inicia cuando has sido detenido ilegalmente y, al requerirlo, será el juez quien decida si procede en cada caso», explicaban los agentes.

Habeas Corpus ha sido 'trending topic' este jueves como consecuencia de la publicación de un vídeo en Twitter grabado en la Puerta del Sol de Madrid en el que se puede ver a una persona gritando esas palabras ante varios agentes de Policía. Inmediatamente después se escucha a un hombre decir: «Ha pedido el Habeas Corpus. No se le debería de detener». «¿Qué es el Habeas Corpus?», le responde otra persona, ante lo que el primero contesta: «Habeas Corpus sería que lo avalan los derechos humanos. La quinta enmienda».

Este 'grito' se ha popularizado a raíz de un tuit difundido por la Asociación de Policías de Cataluña (@Politeia_Cat) en el que se puede ver a un policía local de Vinarós, en Castellón multando a una mujer que no quería ponerse la mascarilla. La mujer, que era quien grababa, aseguraba tener un papel firmado por su abogado que la eximía de portar la prenda de protección; sin embargo, en el documento no figuraba su nombre y, además, la firma que aparecía en el papel no coincidía con la del DNI que, para más inri, estaba caducado.

Tras mantener una conversación, el agente decide llevarse a la mujer, que grita varias veces «¡Habeas corpus!». «Me parece que ha visto usted muchas películas», sentencia el policía.

Que paciencia la del compañero. No soy persona soy un ser humano. Si yo llevo el documento: es mío . Habeas corpus ya 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ . Nuestro apoyo a la @PoliciaVinaros grabándoles y haciéndoles perder el tiempo de forma interesada y provocadora 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/MxSIMY5dPW Politeia (@Politeia_Cat) July 23, 2020

