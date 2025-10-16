El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un vehículo del servicio forense espera mientras se llevaba a cabo el levantamiento del cadáver. R. N.

Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid

Los bomberos accedieron por el balcón a la vivienda tras el aviso de un familiar y dieron con el cuerpo de la mujer, que llevaba «un par de días» sin dar señales de vida

Marco Alonso

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:11

Comenta

Una llamada de un familiar que no pudo contactar con ella fue la que desató las alarmas. Este familiar tenía las llaves de la vivienda, ... ubicada en la calle Huelgas en la esquina con la plaza San Juan, pero al intentar acceder al piso para ver la razón la que esta mujer no atendía a las llamadas se percató de que estaba echado el cerrojo por dentro y no podía entrar. Fue poco después cuando, a las 18:02 horas de este miércoles, el 112 recibió una llamada que solicitaba asistencia para abrir la puerta del piso, en el que residía una persona mayor que «llevaba un par de días sin dar señales de vida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  7. 7

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  8. 8 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  9. 9 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid

Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid