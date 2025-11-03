El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de la Guardia Civil. Archivo

Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

EP

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

El cuerpo sin vida de una mujer con «signos evidentes de violencia» ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida y se investiga su posible implicación en los hechos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer y al ser localizado el cuerpo presentaba «evidentes signos de violencia».

Los investigadores estudian la posible participación en los hechos de su expareja, que se encuentra detenida en estos momentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  7. 7 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  8. 8 Herida una atleta al recibir varios perdigonazos mientras entrenaba
  9. 9 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja

Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja