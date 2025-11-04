El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García
Un agente entra en el coche de la Policía Nacional EP

Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género

La noticia se produce después de que ayer la Guardia Civil detuviese en Huelva a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su expareja

EP

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

La Policía Nacional ha hallado muerta este martes a una mujer en Zaragoza en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José, han indicado las mismas fuentes, sin que, por el momento, hayan trascendido más detalles del suceso.

La noticia se produce después de que en la jornada de ayer la Guardia Civil detuviese en Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su ex pareja, una mujer marroquí de 47 años de nombre Zahra, en un caso que se investiga también como violencia machista.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora
  5. 5 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  8. 8 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  9. 9

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  10. 10

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género

Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género