Hallan un nuevo cadáver abandonado en Málaga con signos de violencia Se trata del tercer cuerpo sin vida hallado en la provincia en menos de 24 horas en la provincia

María José Díaz Alcalá y Juan Cano Martes, 4 de noviembre 2025, 10:59

La Guardia Civil ha abierto una nueva investigación por el hallazgo de otro cadáver abandonado en Alpandeire, concretamente junto a una carretera de este municipio de la Serranía de Ronda, según han informado fuentes cercanas al caso. Se trataría del tercer cuerpo sin vida localizado en menos de 24 horas en la provincia de Málaga.

El hallazgo del cadáver, que se corresponde con el de un varón, se produjo el pasado domingo 2 de noviembre, cuando las Fuerzas de Seguridad y los servicios sanitarios fueron comisionados. A su llegada, localizaron el cuerpo en una cuneta y con aparentes signos de violencia.

Hasta el lugar también acudió la comitiva judicial, que procedió al levantamiento del cadáver para su posterior trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

Cabe recordar que el Instituto Armado investiga también hallazgo otro cadáver de que fue abandonado el lunes, sobre el mediodía, en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús, en Marbella, este lunes. Según las distintas fuentes consultadas por este periódico, el finado allí depositado por los ocupantes de una embarcación semirrígida aún con vida. Si bien, a la llegada de los sanitarios, el hombre, aún sin identificar, ya yacía sin vida.

A la misma hora prácticamente de ayer -cuenta 'Diario Sur'-, la Guardia Civil era igualmente alertada del hallazgo de otro cadáver en el mar, cerca de una zona de escolleras de rocas, en la playa de Mezquitilla, en Algarrobo. Según ha podido saber este periódico, se trata de una mujer de origen extranjero.

