Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del FICX durante 16 años
gentes policiales frente a la vivienda donde se ha producido el crimen. Shootori

Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

La Policía Nacional investiga si se trata de un crimen machista

Alejandro Hernández

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:41

Comenta

Terrible hallazgo en un domicilio de Alicante: el cadáver de una mujer apuñalada y un hombre ahorcado. Según fuentes policiales, los primeros indicios apuntan a que entre los dos fallecidos existiría una relación sentimental, por lo que se está tratando como un presunto caso de violencia de género.

Los cadáveres encontrados corresponden a un hombre y una mujer de 34 y 29 años de edad respectivamente, los cuales han sido hallados por un testigo cuando ha accedido al interior del citado domicilio.

Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional se encuentran en estos momentos realizando la correspondiente Inspección Ocular para recabar todos los indicios acerca de los hechos para esclarecer las causas de los fallecimientos, según informa TodoAlicante.

La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca, según ha podido confirmar este diario, lo que ha obligado a activar de inmediato el protocolo de homicidios y a asegurar cada estancia del inmueble para evitar contaminación de indicios.

El hombre, hallado ahorcado en una de las dependencias, se encuentra igualmente bajo análisis forense para determinar el momento exacto de la muerte y si existe una secuencia temporal coherente entre ambos fallecimientos.

