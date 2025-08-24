El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de un coche de Puy Du Fou.

Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Han sido hospitalizados tras volcar un coche de atrezzo durante uno de los espectáculos

J.M.L.

Toledo

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:37

Cinco actores del parque temático de Puy du Fou en Toledo han sido hospitalizados tras sufrir un accidente durante uno de los espectáculos. Los heridos ... son cuatro mujeres, dos de ellas de 26 años, otra de 27 y otra de 36 años, así como un hombre de 32 años. El accidente tuvo lugar en la noche del sábado cuando un coche de atrezzo en el que se encontraban volcó.

