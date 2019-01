5 herramientas informáticas que necesita tu empresa para ser más competitiva en 2019

Para una empresa la tecnología puede ser una gran aliada para conseguir mejores resultados, pero puede convertirse en un problema si no se elige bien o no se mantiene actualizada. PUBLIRREPORTAJE Viernes, 4 enero 2019, 14:16

En marzo de 2019, con 18 años de experiencia en el sector de las nuevas tecnologías y asesoramiento técnico a empresas, desde Simar Informática apuntan una serie de herramientas tecnológicas y consejos para que tu empresa sea más competitiva este 2019.

-Un sistema de almacenamiento para los datos, tipo servidor, Nas

-Independientemente del tamaño de la empresa y su entorno, necesitarás un sistema de almacenamiento para los datos, tipo servidor, acorde a sus necesidades. Un servidor Nas es un centro de almacenamiento con multitud de servicios y una gran cantidad de posibilidades tanto para uso empresarial como doméstico, sean pymes o pequeñas oficinas. Sus consumos energéticos suelen ser muy bajos y sus componentes han de ser de calidad para que aguanten años y años sin dejar de dar servicio.

-Contar con un sistema de copias de seguridad (Backup)

Indispensable para cualquier empresa o profesional, ya que permite recuperar datos y archivos frente a cualquier incidencia, desde fallos a nivel de hardware hasta ciberataques que impidan acceder al contenido de nuestro equipo. Los sistemas de copia se pueden hacer bien con los servidores NAS anteriormente comentados o con usbDisk (si el almacenamiento no es excesivo) o discos duros externos usb. Y eso sí, intentar que entre copia y copia no pase una vida.

-Un sistema de protección antivirus

El antivirus es el arma principal de un ordenador para luchar contra malwares y virus que tienen como fin robar datos personales, contraseñas, correos electrónicos, etc. Preocúpate de tener un buen software de antivirus instalado y actualizado en cada ordenador de tu empresa. A poder ser de pago, ya que las cosas gratuitas al final no suelen ser tan fiables. Y si no sabes cuál elegir, asesórate. Hay que saber dónde y qué se compra

-Presencia en internet y redes sociales

-Para una difusión y publicidad del negocio es recomendable estar presente en redes sociales e internet, tanto si se trata de un comercio electrónico o de un negocio tradicional. Una página web es la carta de presentación de una empresa y punto de partida de su estrategia de marketing online. Invierte en ella.

-Revisiones periódicas de los equipos

-Hoy todo se realiza por ordenador. Por eso, además de contar con herramientas de hardware y software que aporten rapidez, eficacia y seguridad a nuestro trabajo es conveniente realizar mejoras y actualización de los equipos informáticos cada cierto tiempo.

Si lo nuestro no es la tecnología, siempre se tiene la opción de recurrir a una tienda especializada en productos tecnológicos que ofrezca servicios de mantenimiento y revisión de equipos para particulares y empresas.

Por competitividad en el precio, excelente calidad de productos y capacidad de los técnicos, particulares y empresas de la región llevan años confiando en Simar Informática y su amplio abanico de servicios que ayudan a la utilización y mejora de las herramientas y productos informáticos. Su cartera de servicios incluye el mantenimiento de sistemas de red y hardware, venta y distribución de equipos informáticos, realización de estudios e instalación para mejoras de los sistemas wifi dentro de las empresas así como el diseño y la creación de páginas web.