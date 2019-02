La historia de Nastasia Urbano, la 'top model' que ahora vive en la calle Un amigo de la modelo ha puesto en marcha una campaña para recaudar dinero EL COMERCIO Gijón Sábado, 9 febrero 2019, 09:06

Fue una de las modelos más emblemáticas de los ochenta y ahora solo encuentra dificultades para tener una vida digna. En la actualidad, Nastasia Urbano vive en las calles de Barcelona después de perderlo todo al casarse. Su exmarido arruinó su vida, como ella mismo contaba hace unos días en una entrevista con 'El periódico'.

«Lo único bueno de esa relación han sido mis hijos, pero lo demás fue horrible. Todo lo pagaba con mi dinero. Al segundo día de conocerlo quiso que le comprara un BMW, y yo, como una tonta, le hice el cheque. Estaba enamorada».

Su historia ha dado la vuelta al mundo y ahora le están empezando a llegar de nuevo ofertas de trabajo, como antaño. «Muchas revistas de moda que la quieren de nuevo. La agencia Iconic Focus Model de Nueva York la quieren ya en su agencia, One Models de Londres, también...», dice su amigo Daniel Miralba Gallego-Díaz, experto profesional en el sector moda, a 'Jaleos'.

Se conocieron hace muchos años, cuando Nastasia aún era una modelo codiciada. Lleva años intentando cambiar la situación de su amiga y, con la repercusión mundial que ha tenido la noticia, ha decidido recaudar dinero para Nastasia Urbano. El pasado lunes, puso en marcha una campaña en GoFundMe para intentar conseguir 6.000 euros para una casa para la maniquí.

Parece que lo está logrando. Lleva recaudados más de 3.000 euros en tan solo tres días, aunque lo cierto es que no todos han querido ayudar. Según cuenta, contactó con mucha gente de la moda y pocos fueron los que quisieron ayudar a Nastasia Urbano, pese a que en su momento, eran amigos. «Me he puesto en contacto con toda la industria de la moda. Y cuando digo toda la industria es toda. Solo me respondieron Helena Barquilla, Willy Van Rooy y Lewis Amarante. Punto pelota. Cuando les mandé los mensajes a todas estas, diciendo que necesitaba ayuda, no solo me ignoraron sino que me pidieron dinero para ayudarla...», cuenta.