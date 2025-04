Una historia de superación: el alcalde ciego ya es psicólogo

J.V. Muñoz-Lacuna Ciudad Real Jueves, 12 de diciembre 2019 | Actualizado 13/12/2019 14:15h. Comenta Compartir

El año 2019 será inolvidable para Isidro Sánchez Rubio. Con sólo 26 años de edad logró convertirse en alcalde de su pueblo, Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real) en las pasadas elecciones municipales de mayo. Ahora, a punto de acabar el año, ha conseguido finalizar con éxito sus estudios de Grado de Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), auqnue la carrera la finalizó en 2016 con varias matrículas de honor en su expediente. Nada especial si no fuera porque Isidro es ciego desde su niñez tras sufrir un accidente doméstico: le cayó salfumán a los ojos.

«Mi sueño siempre había sido estudiar Medicina pero por mis circunstancias personales tuve que elegir estudiar Fisioterapia en Madrid o hacer Psicología y la verdad es que estudiar Psicología es lo mejor que he podido hacer en vida porque me ha ayudado a no derrumbarme y a comprobar que más allá de las limitaciones hay alternativas para superarlas», explica este joven alcalde invidente que en los últimos comicios municipales, representando al PSOE, ganó en su pueblo con 229 votos frente a 183 del candidato del PP.

Estudiar oyendo

«Los temarios me los han facilitado la ONCE y el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS) y he tenido que utilizar un móvil adaptado y un programa de ordenador que me leían todos los documentos», relata Isidro, que al principio estudiaba con telelupa aunque «tuve que aprender a estudiar por audio temarios de hasta 50 horas».

De sus inicios de estudiante de Psicología en el Centro Asociado de la UNED de Valdepeñas (Ciudad Real) recuerda la superación que supuso «salir de mi casa con la única ayuda de un bastón, lo que me dio muchísima autonomía». Ahora, además de un bastón, cuenta con la ayuda de «Zera», su perra guía, que lo acompaña en todo momento. Isidro es todo un ejemplo de perseverancia, constancia y sacrificio ya que su discapacidad no le ha impedido cursar estudios universitarios o liderar los destinos de su pueblo, uno más de la «España vaciada», con apenas 500 habitantes, la mayoría de avanzada edad.