La historia de superación de Eva, la joven que sufrió una brutal paliza por ser transexual «Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexual» EL COMERCIO Domingo, 22 noviembre 2020, 12:50

Eva Vildosola Léo, pamplonesa de 19 años, fue apaleada e insultada gravemente el viernes por la noche a las puertas de su casa de Barcelona por su condición sexual. La joven influencer –con más de 121.000 seguidores en Instagram– denunció la agresión tránsfoba a través de su perfil en redes sociales, donde publicó una serie de fotografías en las que se veía su rostro destrozado y lleno de sangre.

«Soy una chica normal de 19 años. Soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos. Tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo», dijo la joven en su mensaje en las redes sociales. «Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexual. No me merezco esto. Y desde aquí lo denuncio públicamente. No más transfobia, por favor, no quiero morir mañana».

Hace cinco años, Eva fue entrevistada por la revista 'Cosmopolitan' en la que se abrió en canal y contó el sufrimiento vivido a raíz de su condición sexual. Hija de padres divorciados, vivió entre dos casas: la de su madre que le apoyaba en todo y la de su padre que rechazaba su forma de ser. «En casa de mamá bailaba, cantaba, me disfrazaba, jugaba con muñecas... En la casa de mi padre me rompían los juguetes, y me tenía que sentar en el sofá a ver el fútbol con el resto de hombres», confesó a la citada publicación.

Fue con 11 años cuando, después de mucho tiempo investigando qué le ocurría y buscando personas con las que identificarse. Este sufrimiento provocó que con 14 años experimentase un capítulo en el que puso en juego su propia vida. Se tomó un puñado de pastillas para quitarse la vida y dejó una nota de despedida dirigida a su madre: «Mamá, lo siento, yo no soy esto. Soy una chica y para vivir así, prefiero no hacerlo». Una nota que leyeron a tiempo y pudieron salvarla llevándola rápidamente al hospital para un lavado de estómago.

Tras este traumático suceso, su madre le apoyó en todo. Le acompañó a cambiarse el nombre, le pagó un tratamiento de hormonación y un equipo de psicólogos que le acompañarían durante su proceso de transición. Unas medidas con las que empezó una nueva vida, la vida que ella quería vivir.