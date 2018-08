La entrañable historia viral de una abuela, su nieto y una agenda de teléfonos 01:11 Encarna no sabe leer, pero puede utilizar su agenda gracias a la genial idea que su nieto lleva dos décadas desarrollando EL COMERCIO Gijón Lunes, 6 agosto 2018, 19:31

Encarna Alés dejó el colegio cuando era niña. No aprendió a leer. Buscar un número de teléfono era una misión imposible para ella, hasta que hace dos décadas, su nieto, «el estudioso» tuvo una genial ideal y diseñó para ella una agenda de teléfonos muy especial, en la que cada número va asociado a un dibujo.

Ahora, Encarna no tiene ninguna dificultad para telefonear a la familia, a las amigas, a la peluquería... Y asegura, como puede verse en el vídeo, que nunca se equivoca.

La genial idea de Pedro, que así se llama el nieto, habría quedado en la intimidad familiar si no fuera porque hace unos días decidió darla a conocer en Twitter y no ha tardado en hacerse viral. Una historia de amor y atención que ha recibido ya más de 100.000 'me gusta' y ha sido compartida por más de 23.000 usuarios.