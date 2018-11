Un hombre descubre que no tiene cáncer después de cinco años de quimioterapia y biopsias «Tengo una cosa llamada vasculitis, y me dijo que hubiera sido bueno haberlo tratado hace cinco años», explica EL COMERCIO Gijón Domingo, 18 noviembre 2018, 09:26

James Salaz, de Montrose, en Colorado (Estados Unidos), estuvo recibiendo quimioterapia y analgésicos durante cinco años para tratar un cáncer. A pesar de someterse a un tratamiento inmediato, las anomalías seguían, hasta que visitó a otro médico que le dijo que no tenía cáncer, según informa Daily Mail.

Todo comenzó cuando sintió un dolor debajo de su axila y fue al hospital. Le hicieron pruebas y el médico le dijo que habían visto anomalías en su pulmón izquierdo. Fue diagnosticado con la histiocitosis de células de Langerhans (HCL), un cáncer raro que comienza en las células de HCL.

«Dijeron que yo era el único en Colorado que lo tenía», explica Salaz. Durante años, recibió quimioterapia, medicamentos para el dolor y se le hicieron algunas biopsias a pulmón abierto, pero las anomalías en su pulmón permanecían.

Cuando fue a visitar a su médico de cabecera, el médico ya no trabajaba allí. Salaz se vio obligado a buscar un nuevo oncólogo, pero no esperaba las noticias que la nueva doctora le dio.«Me llamó y me dijo que nunca tuve Langerhans», dijo. «Tengo una cosa llamada vasculitis, y me dijo que hubiera sido bueno haberlo tratado hace cinco años». Sin embargo, debido a que Salaz había pasado tanto tiempo sin tratamiento, su vasculitis había progresado a una forma conocida como Granulomatosis con poliangitis (GPA).

Además, Salaz dice que la intensa quimioterapia que estaba tomando para tratar su cáncer también lo dejó con una pancreatitis con la que tendrá que convivir por el resto de su vida.