El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Bomberos de Lleida EP

Un hombre muere en el incendio de un edificio en Lleida

Todos los vecinos de las plantas inferiores fueron desalojados y no han podido pasar la noche en sus casas

EP

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Un hombre ha muerto la madrugada de este sábado en el incendio de un edificio en la calle Comtes d'Urgell en Lleida, que afectaba a la sexta planta del inmueble y por el cual ninguna otra persona ha resultado herida.

Bombers de la Generalitat recibió el aviso a las 0.53 horas de este sábado y se activaron siete dotaciones, entre ellas cuatro camiones de agua, con una veintena de efectivos que han trabajado sobre un incendio que afectaba a los dos pisos de la sexta planta de un edificio plurifamiliar de planta baja, informa el cuerpo en un comunicado.

Durante el proceso de extinción, los bomberos iniciaron tareas de búsqueda en los pisos afectados, localizando en el interior de uno de ellos el cuerpo de un hombre que fue evacuado al exterior, donde efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) certificaron su muerte.

Todos los vecinos de las plantas inferiores fueron desalojados y no han podido pasar la noche en sus casas y, además, se pidió a los vecinos del edificio situado enfrente que cerraran puertas y ventanas y se confinaran en sus domicilios.

A causa del incendio los dos pisos se han quemado por completo y el tejado ha quedado muy afectado, junto con los pisos de la planta inferior que se han visto afectados por las filtraciones del agua de la extinción, por lo que se ha desplazado el técnico municipal para hacer una inspección del estado del edificio para evaluar daños estructurales y los vecinos no pueden acceder al bloque.

Al lugar de los hechos también se han desplazado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra y tres ambulancias del SEM.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  3. 3 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  4. 4 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  5. 5 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  6. 6

    Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por «irregularidades» en el congreso que eligió a Andrés Ruiz
  7. 7 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  8. 8 Descontento vecinal en Sotrondio: ¿Será la fachada del Teatro Virginia un nuevo nuevo Ecce Homo?
  9. 9 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  10. 10 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un hombre muere en el incendio de un edificio en Lleida

Un hombre muere en el incendio de un edificio en Lleida