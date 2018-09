Un hombre pierde su brazo tras comer sushi infectado por una bacteria Acudió a emergencias con fiebre alta y una inflamación en la mano EL COMERCIO Sábado, 1 septiembre 2018, 09:21

Un hombre surcoreano de 71 años se ha tenido que someter a una intervención quirúrgica en la que le han amputado el brazo, tras comer una pieza de sushi que estaba infectada. El pescado crudo ha estado en el punto de mira durante los últimos meses por los inconvenientes para la salud que puede traer su consumición.

Doce horas después de digerir el sushi, empezó a encontrarse mal con síntomas de malestar y fiebre, además de un intenso dolor en el brazo y una inflamación en la mano, según informa el medio 'The New England Journal of Medicine'.

La alteración en su cuerpo estuvo ocasionada por una bacteria llamada «Vibrio vulnificus» la cual provoca vibriosis, una infección que se suele ver de manera más frecuente en personas que sufren hepatitis o cáncer. El paciente está exento de estas enfermedad, pero sí sufre diabetes, hipertensión y problemas renales.

A pesar de que le intervinieron de urgencia, las lesiones habían evolucionado demasiado rápido y finalmente tuvieron que amputarle el brazo después de que tras 25 días de tratamiento, los médicos descubrieron que no podían hacer nada para salvarlo.