Un hombre pierde su móvil y conmueve a las redes: «Del disgusto solo quiero llorar» Twitter. Al perder su dispositivo, también perdió unos contenidos muy especiales en su vida EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 marzo 2019, 00:08

Una de tantas historias que suceden todos los días. Pero este no ha sido un robo de móvil más, sino que el caso que esconde detrás ha conmovido en las redes sociales.

El hombre que perdió el dispositivo no se resigna a no recuperar lo que guardaba en él y por eso ha querido pegar carteles donde detalla las características del móvil y cuenta por qué insiste tanto en recuperarlo.

No soy de Barcelona pero si alguien es de ahi que difunda esto me ha partido el corazon pic.twitter.com/qTAiuarrsp — gatubela (@gatubelahoe) 13 de marzo de 2019

En el escrito explica que tiene de fondo de pantalla a una niña con un pijama rosa en un sofá verde. Es precisamente ella el motivo de todo este despliegue y así lo reconoce él mismo: «Contiene todas las fotos de los últimos nueve meses de vida de mi hija de cuatro años. La copia de seguridad no funcionó: del disgusto no puedo comer, ni dormir, solo tengo ganas de llorar».

Pero no se quedan ahí sus enternecedoras palabras: «Si te lo han vendido, lo has encontrado, etc. Me es igual: no haré preguntas, pago 500 euros al contado, en efectivo. Solo quiero pasar las fotos a una memoria externa. En caso de que esté reseteado también me interesa porque hay posibilidad de recuperar las fotos (en ese caso pago 400 euros y 100 más al recuperar las fotos)», añade.

La publicación ya ha sido compartida más de 12.000 veces.