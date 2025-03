Un hombre 'rescata' su casa mientras los okupas están de vacaciones en Ibiza

EL COMERCIO Gijón Miércoles, 26 de agosto 2020, 17:27 Comenta Compartir

Le ocuparon su vivienda hace ya seis años. Y ahora, aprovechando que los inquilinos ilegales que residen en su casa marcharon de vacaciones a Ibiza, Manuel, decidió entrar en el domicilio y tapiar la puerta. «No había nadie, subí y recupere mi casa», relató este vecino de Mataró a las cámaras de Antena 3.

Una vez en el interior descubrió montañas de basura y desperfectos. Los 'okupas' no solo le destrozaron el hogar, sino que también se apropiaron de la azotea del edificio y hasta realquilaron habitaciones a terceros. «Yo no he coaccionado a nadie, yo he venido aquí, he picado y como no había nadie me metí para detro, igual que hacen ellos», explica Manuel.

Pese a recuperar su casa, no son todo buenas noticias para el propietario del inmueble, ya que según este medio ahora se enfrenta a delitos de coacciones y allanamiento de morada. Precisamente la ministra Margarita Robles había asegurado este lunes que «tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de 'okupación'».