«Es hora de controlar más a los agresores machistas que a las víctimas» La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, insiste en que «los protocolos de protección tienen que mejorar». En los últimos días han sido asesinadas cinco mujeres y un niño de 7 años I. ASENJO Lunes, 24 mayo 2021, 11:15

En la última semana en España se ha vivido una de las olas de violencia machista más dramáticas que se recuerda. Han sido asesinadas cinco mujeres por sus parejas o exparejas, y un menor de 7 años. En lo que llevamos de 2021 son 14 víctimas mortales de la violencia de género, 1.092 desde 2003. La última asesinada ha sido Katia, una mujer nicaragüense de 35 años que residía en Zaragoza. Rubén, de 31 años y con orden de alejamiento, la mató a cuchilladas antes de saltar desde un quinto, pero una furgoneta lo salvó extrañamente de la muerte.

El presidente del Gobierno aseguró ayer que están revisando todos los protocolos de actuación: «Haremos lo que sea necesario para proteger de forma efectiva a todas las mujeres. Ni una menos». Tras estos crímenes, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, considera que los protocolos policiales deberían mejorar el control de los agresores. «Viogen -el sistema de protección policial para la violencia de género- sigue valorando el riesgo en atención a la situación de las víctimas, y aunque cada vez suma también a las personas allegadas, como a los hijos, una reflexión conjunta es que quizás sea el momento de controlar más a los agresores», ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

Rosell ha confirmado la existencia de una conexión entre la acumulación de asesinatos machistas en unos pocos días con el fin del estado de alarma. «Los agresores tienen esa sensación de que van a perder o han perdido el control de las mujeres que hasta ahora se veía facilitado por el confinamiento y por la limitación de la movilidad. El incremento de separaciones o denuncias es objetivamente peligroso para unas víctimas que no encuentran el apoyo necesario».

Rosell reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer. «Hay protocolos autonómicos muy desactualizados ya y debemos mirar dónde mejorar», ha dicho. «Los protocolos de protección siempre pueden mejorar. Hemos detectado que había varias mujeres clasificadas como víctimas de violencia de género en varios ayuntamientos y sus casos no estaban relacionados entre sí». Admite que se pone demasido el énfasis en la denuncia y apela a la responsabilidad de todas las instituciones de proteger a las víctimas. «La denuncia es una puerta para la salida de la violencia y es la única que puede penar al agresor, pero no debe ser la única para proteger a las víctimas, todo el Estado tiene la implicación en la protección y credibilidad de estas mujeres porque la denuncia policial no puede proteger como todo un Estado«, añade.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, que describe el momento como «un escenario de alerta machista», ha pactado con responsables de Justicia, Interior, autonomías y ayuntamientos la realización de una auditoría urgente de los protocolos e instrumentos contra esta lacra, para ver dónde están los fallos que hace que no siempre se llegue a tiempo de evitar los homicidios y tomar medidas inmediatas que impidan que la ola de crímenes de género continúe.