¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario domingo, 9 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este domingo, 9 de noviembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:12

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 9 de noviembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Preste atención a las relaciones con los amigos. No se deje persuadir para realizar una inversión. Posible entrevista para un puesto de cara al público. Mantenga una alimentación controlada.

Tauro

Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. De dinero, muy bien. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Período de completo equilibrio psicofísico.

Géminis

Intente compartir más cosas con su pareja. Los movimientos de dinero actuales serán decisivos después. Presente ese estudio de mercado, es el momento. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Cáncer

Tiene que renovar una parte de su círculo amistoso. Intente pagar ese préstamo cuanto antes. En el trabajo, tendrá la posibilidad de organizar un nuevo proyecto. Ejercicio moderado, no intente ponerse en forma en dos días.

Leo

Relaciones muy interesantes le darán qué pensar. Buen momento para las inversiones. Sus proyectos profesionales se podrían ralentizar. Oblíguese a un reposo saludable.

Virgo

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Está gastando más de la cuenta. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Su mente se encuentra en un buen momento.

Libra

Puede verse envuelto en un buen lío sentimental. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdele. Verá con más claridad los asuntos profesionales. Puede sufrir molestias estomacales de poca importancia.

Escorpio

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. Su bolsillo necesita reservarse para temas futuros. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

Sagitario

Debe ir superando esa ruptura sentimental, salga a divertirse. Llegan nuevos ingresos a su cuenta. Recompensa a sus esfuerzos profesionales. La energía que le envía Marte no la desperdicie.

Capricornio

Respete más los comentarios de su pareja. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Alguno de sus superiores quiere promocionarle. Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.

Acuario

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. No compre más de lo que puede consumir. Su creatividad le avala a la hora de cambiar de trabajo. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.

Piscis

Poco centrado para los asuntos del amor. Tendrá que gastar parte del dinero ahorrado. Tiene compañeros estupendos que le pueden ayudar. Cuidado con las afecciones auditivas.

