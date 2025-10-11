Horóscopo diario domingo, 12 de octubre: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este domingo, 12 de octubre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

Sábado, 11 de octubre 2025

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 12 de octubre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Relación amorosa muy interesante. Influencia favorable para aumentar sus ingresos. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. Puede sufrir algún mareo esporádico, pero pronto pasará.

Tauro

El amor será el protagonista del día. Jornada apropiada para resolver asuntos financieros. Sortee las disputas profesionales. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Géminis

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Molestias de tipo circulatorio.

Cáncer

Puede pasar de la pasión a la ruptura. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Ocasión propicia para obtener mejoras laborales. Pasará por oscilaciones anímicas del llanto a la risa.

Leo

Últimamente, tiene a su pareja un poco olvidada. Evite los gastos innecesarios. Procure no descuidar a los clientes. Sus oídos pueden sufrir molestias leves.

Virgo

Atracción especial hacia una persona. Evite invertir en algo que no ve claro. Hoy el trabajo le traerá agradables sorpresas. Cuidado con los posibles resbalones.

Libra

Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. Éxito laboral, disfrútelo. Es el momento de ir al oculista.

Escorpio

La familia va a ser hoy el centro de su vida. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Dentro de poco llegará el trabajo de su vida. Tensión nerviosa y falta de sueño, descanse más.

Sagitario

Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. Se merece mucho más de lo que tiene, hable con su jefe. Evite las comidas muy grasas.

Capricornio

Quizá tenga problemas con un amigo, últimamente no conectan. Hoy comienza una excelente racha económica. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Cambie de actividad si se encuentra fatigado.

Acuario

Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Intente ahorrar y no se fíe de la suerte. Aprovéchese de la ayuda que le ofrecen sus compañeros. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Piscis

Día divertido en el que disfrutará mucho con sus amigos. Cuidado con los riesgos económicos. Si quiere avanzar laboralmente, pida ayuda. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

