El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario domingo, 7 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este domingo, 7 de septiembre de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:24

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 7 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Quiérase más y recupere la autoestima. Destine sus ingresos a esos arreglos pendientes. Momento propicio para cambiar de profesión. Los cambios de temperatura no son buenos, evítelos.

Tauro

Los nuevos contactos se presentan prometedores. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Encontrará nuevas posibilidades de trabajo. Los cambios en la dieta están dando sus frutos.

Géminis

Está inspirado en el terreno afectivo. Sorprenda a todos con el plan de ahorro que ha diseñado. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Debe dormir las horas adecuadas.

Cáncer

Si está sin pareja, hoy es un buen día para encontrarla. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Cuide su imagen, se sentirá mejor.

Leo

Si tiene pareja le apetecerá darle una sorpresa. Quizá le llegue un recibo impagado por error. Puede tener un encontronazo con un superior. Vitalista y positivo, de acuerdo con su carácter.

Virgo

Va a vivir el amor intensamente. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. Se avecina un día de tensión laboral. Dolores en las extremidades.

Libra

El comportamiento de un amigo le va a afectar mucho. No es buen día para invertir en bolsa. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Moderación con el consumo de tabaco.

Escorpio

Los amigos no aparecen de repente, hay que buscarlos. Modere sus gastos y ahorre un poco. En el trabajo, se pueden amontonar pequeños problemas. Con el ejercicio, podría sufrir algún tirón muscular.

Sagitario

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. Su presupuesto no le permite excesos. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. Día de buena salud.

Capricornio

Se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Las varices, con baños de agua fría, se alivian.

Acuario

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Buen momento económico para independizarse. Quizá surja un viaje relacionado con el trabajo. Muy a tiempo la visita al oculista.

Piscis

Día poco favorable para el amor. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. No deje que los malentendidos lleguen hasta sus jefes. Momento ideal para abandonar el sillón, muévase.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Horóscopo diario domingo, 7 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario domingo, 7 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...