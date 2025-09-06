Horóscopo diario domingo, 7 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este domingo, 7 de septiembre de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

Sábado, 6 de septiembre 2025

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 7 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Quiérase más y recupere la autoestima. Destine sus ingresos a esos arreglos pendientes. Momento propicio para cambiar de profesión. Los cambios de temperatura no son buenos, evítelos.

Tauro

Los nuevos contactos se presentan prometedores. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Encontrará nuevas posibilidades de trabajo. Los cambios en la dieta están dando sus frutos.

Géminis

Está inspirado en el terreno afectivo. Sorprenda a todos con el plan de ahorro que ha diseñado. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Debe dormir las horas adecuadas.

Cáncer

Si está sin pareja, hoy es un buen día para encontrarla. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Cuide su imagen, se sentirá mejor.

Leo

Si tiene pareja le apetecerá darle una sorpresa. Quizá le llegue un recibo impagado por error. Puede tener un encontronazo con un superior. Vitalista y positivo, de acuerdo con su carácter.

Virgo

Va a vivir el amor intensamente. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. Se avecina un día de tensión laboral. Dolores en las extremidades.

Libra

El comportamiento de un amigo le va a afectar mucho. No es buen día para invertir en bolsa. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Moderación con el consumo de tabaco.

Escorpio

Los amigos no aparecen de repente, hay que buscarlos. Modere sus gastos y ahorre un poco. En el trabajo, se pueden amontonar pequeños problemas. Con el ejercicio, podría sufrir algún tirón muscular.

Sagitario

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. Su presupuesto no le permite excesos. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. Día de buena salud.

Capricornio

Se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Las varices, con baños de agua fría, se alivian.

Acuario

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Buen momento económico para independizarse. Quizá surja un viaje relacionado con el trabajo. Muy a tiempo la visita al oculista.

Piscis

Día poco favorable para el amor. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. No deje que los malentendidos lleguen hasta sus jefes. Momento ideal para abandonar el sillón, muévase.

