El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario domingo, 14 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este domingo, 14 de septiembre de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:23

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 14 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Esa persona que descartó hace tiempo le empieza a interesar. Los negocios gozan de una gran prosperidad. No establezca parcelas de poder en el entorno laboral. Debe hacer más ejercicio.

Tauro

Jornada negativa en el terreno sentimental. Con la inversión que ha hecho, su economía mejorará. Resuelva con paciencia los imprevistos del trabajo. Las comidas excesivamente copiosas no son sanas.

Géminis

Su pareja se siente orgullosa de usted, respire a gusto. Ahorre para evitar disgustos en un futuro. No sea tan reacio al trabajo en equipo. Muévase más para recuperar sus energías.

Cáncer

No se empeñe en enamorarse, se trata de algo pasajero. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. No cometa excesos con la alimentación.

Leo

Conocerá a una persona que es mayor que usted. Recibirá un incentivo económico con el que no contaba. Ser ordenado le vendrá muy bien en el plano laboral. Las visitas al odontólogo son cada seis meses.

Virgo

Su pareja que estará pendiente de usted. Tiene muchos gastos, pero también ingresos extras. Los comentarios de sus compañeros le sacarán de quicio. El sistema nervioso puede provocarle alguna dolencia.

Libra

Jornada de éxito total en el aspecto sentimental. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Escorpio

Su pareja necesita su apoyo, no la defraude. Resolverá su problema económico con éxito. Profesionalmente es momento de logros. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Sagitario

Existe la posibilidad de que le den calabazas. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Los acuerdos laborales serán muy positivos. La vitalidad y la energía se restablecerán pronto.

Capricornio

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones. Sea más humilde y pida ayuda a sus compañeros. Esa ansiedad le acarreará trastornos intestinales.

Acuario

Su buena disposición logrará una situación feliz con su pareja. Mire por su futuro y no haga gastos inútiles. Oportunidad de mejorar su situación laboral. El yoga le puede ayudar a controlar su mente.

Piscis

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Es muy probable que un amigo le pida dinero. Haga frente a los conflictos laborales con decisión. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Horóscopo diario domingo, 14 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario domingo, 14 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...