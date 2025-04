Horóscopo diario jueves, 24 de abril de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

E. C. Miércoles, 23 de abril 2025, 22:28 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 24 de abril de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

No se acomode, le toca mover ficha en el amor. Si estudia sus gastos, pronto puede tener ahorros. Su afán de conocimiento le abre puertas en el trabajo. Problemas de gases ocasionados por malas digestiones.

Tauro

Es muy posible que se produzca un reencuentro amoroso. Los problemas económicos le amargarán el día. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Puede que esté incubando un virus.

Géminis

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. Buen día para sacar adelante proyectos económicos. Enhorabuena, asciende rápidamente en el trabajo. Visite a un oculista para una revisión.

Cáncer

Su corazón y su cabeza no deben entrar en conflicto. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Reivindique sus derechos laborales para hacerse respetar. Visión más positiva de la vida y de sí mismo.

Leo

El amor llega a su vida de manera inesperada. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Controle el alcohol que toma.

Virgo

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Las diferencias con sus jefes se van mitigando. Moderación con la ingesta de alcohol.

Libra

Hoy afianzará su amor. Tendrá que tomar importantes decisiones financieras. Sus comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. Irá mejorando su estado de salud.

Escorpio

¿Por qué no es más afectuoso con los suyos? Cuide de manera especial sus inversiones en bolsa. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo.

Sagitario

Acontecimientos sorprendentes en su vida afectiva. Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo. Es el día adecuado para tomar iniciativas en el trabajo. Vigile su alimentación o surgirán problemas.

Capricornio

Las malas rachas amorosas siempre acaban. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Hoy padecerá una ligera tos.

Acuario

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. El dinero es importante, pero no olvide la amistad. No haga de su trabajo su vida. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Piscis

Atienda bien a su familia, se lo agradecerán. Mantenga la cabeza fría a la hora de ir de compras. La oferta laboral que le van a hacer será muy buena. Su salud le causará preocupaciones.

