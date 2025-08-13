Horóscopo diario jueves, 14 de agosto de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este jueves, 14 de agosto de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C. Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:13

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 14 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Las satisfacciones se las proporcionará su vida familiar. Con el dinero, no tome decisiones demasiado precipitadas. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Una escapada al campo siempre viene bien.

Tauro

Si su carácter le empuja al coqueteo, tenga cuidado. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Le harán una oferta de trabajo interesante. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

Géminis

Va a vivir el amor intensamente. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Comenzarán a disminuir los momentos estresantes.

Cáncer

Vivirá maravillosos momentos románticos. No se lamente, sus finanzas mejoran. En el ámbito profesional, todo va muy bien. Al iniciar un viaje, lleve los medicamentos básicos.

Leo

Si no quiere sufrir un desengaño, abra los ojos. Su economía no corre peligro. Intente que no le afecten los cambios laborales. Si quiere hacer una dieta depurativa, consulte con su endocrino.

Virgo

Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos. Su economía se mantiene. Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral. Sentirá un poco de ansiedad.

Libra

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Momento de dar una mayor prioridad al ahorro. Debería dar un giro a su forma de trabajar. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

Escorpio

Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación. Intente ahorrar un poco, ha tenido muchos gatos. Las tensiones protagonizarán la jornada de trabajo. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

Sagitario

Planee una cena familiar, se alegrarán mucho. Por fin un respiro económico, su pareja encuentra trabajo. En el trabajo, evite las actitudes radicales. Apúntese a alguna actividad relajante.

Capricornio

Está eufórico sentimentalmente; consolide esa relación. Intente que sus diversiones no descalabren su presupuesto. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

Acuario

Si tiene quejas en su relación, expóngalas. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Muestre solidaridad con un compañero. No dé tanta importancia a sus «males» y relájese.

Piscis

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

