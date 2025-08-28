El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario jueves, 28 de agosto de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este jueves, 28 de agosto de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:09

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 28 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Si quiere salvar su relación de pareja, renuévela. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. Mucho trabajo pero con posibilidades de éxito. Si persisten las molestias físicas, acuda a su médico.

Tauro

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Puede permitirse algún lujo, su economía va bien. Sus compañeros no comparten su nuevo proyecto. Intente recuperar la energía que ha gastado.

Géminis

Día agradable con los amigos y la pareja. El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes. Sus jefes se resisten a sus peticiones. En los cambios de tiempo, tenga cuidado con los huesos.

Cáncer

No permita que la frialdad se apodere de su relación. Controle las vueltas que le den en los comercios. La buena fortuna le acompaña en estudios y trabajo. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

Leo

Ambiente familiar no precisamente idílico. Disfrute de su dinero, se lo ha ganado. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

Virgo

Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Con el dinero ahorrado puede permitirse algún caprichillo. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional. No a las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

Libra

Mejoran sensiblemente sus relaciones afectivas. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Hoy tendrá el éxito profesional garantizado. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

Escorpio

Si es soltero, preferirá la compañía de sus amigos. Le va bien en lo económico, pero debería ahorrar más. Éxito en su nuevo trabajo. Físicamente, está en forma.

Sagitario

Profundice más en las relaciones de pareja. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Su buen humor acelera su recuperación.

Capricornio

Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja. Se presentan gastos relacionados con la casa. Con respecto al trabajo, sea más positivo. No estaría de más revisar su colesterol.

Acuario

Corre el riesgo de tener problemas con su pareja. Procure ser un poco más generoso con el dinero. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Su fuerza física y sus energías serán envidiables.

Piscis

Luche por su relación, si todavía le interesa. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Habrá cambios considerables en su ambiente laboral. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

