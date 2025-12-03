Horóscopo diario jueves, 4 de diciembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este jueves, 4 de diciembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:26 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 4 de diciembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

No permita que la familia se inmiscuya en su relación. Use su sentido práctico en temas económicos. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Para llevar la vida sana que desea debe vigilar su dieta.

Tauro

Cupido atacará por donde menos se lo espera. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Géminis

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. No dé tanta importancia al ahorro. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. Los dolores musculares continúan, acuda a un especialista.

Cáncer

El amor será una fuente de satisfacciones. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Asuntos profesionales solicitan mayor atención por su parte. Para sentirse bien debe comenzar por comer mejor.

Leo

Aclárese en el terreno amoroso. No abuse de la generosidad de los demás. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Hidrate su piel bebiendo agua.

Virgo

Exige demasiado y eso afecta a su relación de pareja. Buen momento económico. Esté alerta a las oportunidades laborales que le ofrezcan. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

Libra

Organice un viajecito divertido con su pareja. Dirija sus esfuerzos a economizar todo lo posible. Puede tener ofertas de trabajo muy interesantes. No fuerce su organismo.

Escorpio

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. Piense si ese gasto es absolutamente necesario. Ese malestar en su trabajo será algo pasajero. Las muelas del juicio le podrían jugar una mala pasada.

Sagitario

La persona amada está irascible, hable con ella. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Cambios profesionales y movimientos inesperados. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

Capricornio

Sentimientos expansivos, alegría y felicidad. Sus corazonadas le proporcionan beneficios económicos. Pronto se acabará la etapa de monotonía laboral. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Acuario

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. El panorama profesional es francamente esperanzador. No descuide su dentadura.

Piscis

Si está sin pareja, probablemente encuentre una. Resolverá muy bien los asuntos de compras e inversiones. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. Ese golpe en la muñeca puede traerle problemas.

Temas

Horóscopo diario