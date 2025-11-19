Horóscopo diario jueves, 20 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este jueves, 20 de noviembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:34

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 20 de noviembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Muéstrese más indulgente, su pareja lo necesita. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Dotes organizadoras en el trabajo. El chocolate no le sienta muy bien, sea prudente.

Tauro

No ponga barreras afectivas ante todo el mundo. Una boda imprevista desequilibrará su presupuesto. Las disputas en su trabajo le harán tomar una decisión. Estado de buen humor.

Géminis

Despierta pasiones con su cambio de imagen. No confíe en la llegada de ingresos extras. Día bueno para nuevos contactos y entrevistas. No se preocupe por su salud, es muy buena.

Cáncer

Mantenga una actitud más abierta con su familia. Ha llegado el momento de ahorrar. Reanude el trabajo que hace tiempo tiene paralizado. Flexibilice la espalda con ejercicios.

Leo

La suerte le sonríe en el terreno del corazón. Gastará gran parte de sus ahorros en comprar regalos. Intente que en su empresa haya cordialidad. Un pequeño sacrificio en las comidas le devolverá su figura.

Virgo

Día bastante gratificante en el terreno afectivo. Cuide de su economía y no haga tantos préstamos. Tendrá una promoción profesional. Supere ese temor a una posible enfermedad.

Libra

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. Su economía mejora gracias a ese décimo premiado. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Estará en plena forma.

Escorpio

El amor: romántico, apasionado, e intenso. Se jugará mucho en una operación financiera. Está convirtiéndose en el asesor perfecto para su empresa. Esas clases de natación darán descanso a su espalda.

Sagitario

El contacto con sus amigos será fundamental. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Podrían aparecer pequeños conflictos en el área laboral. La salud está perfecta, no necesita ningún cuidado especial.

Capricornio

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Se sentirá generoso con los que le rodean. Sus expectativas profesionales se verán cumplidas. Un buen remedio para la fatiga mental es estar con los amigos.

Acuario

En el amor, vivirá momentos verdaderamente mágicos. Llega una tentadora oferta económica, analícela bien. No cometa errores absurdos en el trabajo. Evite que pequeños imprevistos le amarguen la vida.

Piscis

Recuerde lo fantásticas que son las reconciliaciones. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Su popularidad aumenta en el terreno profesional. Puede sufrir una otitis; cuide de manera especial sus oídos.

