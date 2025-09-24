Horóscopo diario jueves, 25 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

E. C.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:43

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 25 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Cambios imprescindibles en su relación de pareja. No derroche sus ahorros. Comienza a disfrutar con su actividad laboral. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

Tauro

Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Pruebe suerte con los juegos de azar. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

Géminis

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Tendrá pequeñas dificultades de tipo renal.

Cáncer

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Algunos proyectos financieros pueden acabar frustrados. Luche por su puesto de trabajo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Leo

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Está pendiente de una transacción económica. La ayuda de sus compañeros le resultará beneficiosa. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

Virgo

Mucho romanticismo con su pareja. Tiene buen ojo para el dinero, invierta en acciones. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Si no se cuida ese resfriado, podría afectarle a los bronquios.

Libra

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Buen momento para invertir sus ahorros. Nuevos compromisos y retos profesionales. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

Escorpio

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Con respecto al trabajo, sea más positivo. Necesita relajarse al máximo.

Sagitario

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Le van a saldar una deuda pendiente. Tómese su tiempo en el trabajo o cometerá errores. Demasiadas preocupaciones en su cabeza.

Capricornio

Se hacen notar los afectos de los demás hacia usted. Su situación económica no es del todo buena, cuidado. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. Realice algún tipo de ejercicio relajante.

Acuario

Conocerá a alguien importante. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

Piscis

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Trate de recuperar energías.

