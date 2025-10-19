El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario lunes, 20 de octubre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este lunes, 20 de octubre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:45

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 20 de octubre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

No se distancie tan radicalmente del entorno familiar. Intente ahorrar aunque sea poco. Posibilidades de un aumento de sueldo. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Tauro

Con su pareja surgirán diferencias de criterios. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

Géminis

Especialmente cariñoso con las personas a las que ama. Verá aumentar sus finanzas. Posponga los asuntos laborales menos urgentes y relájese. Necesita cuidarse un poco más.

Cáncer

No se sienta defraudado con su relación; siga luchando. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Sea más colaborador y obtendrá el apoyo de sus compañeros. Cambie de hábitos para combatir el cansancio psicológico.

Leo

No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Los problemas económicos están en vías de solución. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Atención a su alimentación, comer bien es importante.

Virgo

Amor y familia, viento en popa. No niegue su apoyo económico a un amigo, se sentirá bien. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

Libra

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. Ser tan positivo le ayuda a superar sus problemas físicos.

Escorpio

Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Disfruta de una salud de hierro, está lleno de energía.

Sagitario

El ambiente del hogar se presenta propenso a malentendidos. Su economía no le permite realizar muchos gastos. Puede tener algún disgustillo en el trabajo, nada importante. No olvide las revisiones médicas rutinarias.

Capricornio

Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.

Acuario

Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Si es organizado, no debe temer por su economía. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Nunca se ha encontrado mejor de salud, disfrútelo.

Piscis

Definir realmente los sentimientos es cuestión de tiempo. No espere que el dinero caiga del cielo, muévase. Día un tanto ajetreado y complejo en el terreno laboral. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.

