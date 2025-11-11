El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario martes, 11 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este martes, 11 de noviembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 11 de noviembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

La mejor terapia de pareja será reírse juntos. Los asuntos económicos gozan de buena salud. No dude de sus valores y capacidades laborales. La dieta de adelgazamiento es fundamental para su salud.

Tauro

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. La competitividad enturbiará el ambiente laboral. La expansión mental le ayudará a relajarse.

Géminis

Situación delicada en su relación de pareja. Día excelente para las inversiones. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

Cáncer

Las cosas no son como se las imagina, dé una oportunidad a ese posible amor. Buen momento para interesarse por el ahorro. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Su estado de salud no sufrirá variaciones importantes.

Leo

Se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Si quiere aumentar sus ingresos, busque alternativas. Las tensiones protagonizarán la jornada de trabajo. La ingesta de hidratos de carbono aporta energía a su cuerpo.

Virgo

No se deje llevar demasiado por el corazón, reflexione. Juegue a la lotería nacional, está de suerte. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Buen momento para encontrar soluciones a sus dolores.

Libra

Tienda su mano a las personas queridas. No es necesario tanto ahorro, su economía va bien. Estudie todas las estrategias para desarrollar su trabajo. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

Escorpio

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Se vislumbran progresos en lo económico. Retome algún antiguo proyecto profesional. La vitalidad y la energía se restablecerán pronto.

Sagitario

Gana la confianza de la persona que le interesa. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.

Capricornio

Haga que el día de hoy sea muy especial para su pareja. Reserve el dinero para las cosas realmente necesarias. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. Usted no es invencible, así que controle sus energías.

Acuario

En la convivencia, tensiones y riñas. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Para combatir la tensión diaria, estaría bien darse un masaje.

Piscis

Llega alguien nuevo a su vida, averigüe si es su amor. Interesantes relaciones con personas poderosas. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. Busque una actividad que le motive, lo necesita.

