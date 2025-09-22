Horóscopo diario martes, 23 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Horóscopo de este martes, 23 de septiembre de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:50

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 23 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

No se deje llevar por una pasión pasajera. No derroche innecesariamente. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Excelente momento físico y psicológico.

Tauro

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. Evite los gastos sin control. Le conviene ampliar sus conocimientos profesionales. Su línea le agradecerá un poco de austeridad.

Géminis

Vida sentimental muy placentera. Buen día para resolver sus problemas económicos. Sus ideas para mejorar la situación laboral son buenas. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

Cáncer

Su familia le está demostrando más cariño que nunca. Ponga sus cuentas en orden, el caos no le beneficia. Un compañero le favorecerá para que progrese. Los cambios de temperatura perjudicarán su salud.

Leo

Tranquilidad en el terreno sentimental. Antes de pedir dinero prestado, piense. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Empeora su estado de ánimo, abandone ese camino.

Virgo

En los asuntos del corazón, paciencia. No descuide sus ahorros. Si busca novedades laborales, hoy es el día. Intente alimentarse de foma equida, aléjese de los excesos.

Libra

Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Escorpio

Posible encontronazo con su pareja. Concédase algún capricho, aunque sin perder el control. Delegue responsabilidades laborales, se alegrará. Paz y tranquilidad; disfrútelo.

Sagitario

Romántico y detallista con su pareja. Debe ahorrar parte de sus ingresos. El inmovilismo no le favorece ante sus jefes. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

Capricornio

Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos. Día favorable para su economía. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Un buen remedio para la fatiga mental es estar con los amigos.

Acuario

Su pareja y usted sentirán la necesidad de un cambio. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Nuevas y buenas noticias en el trabajo actual. Duerma bien para tener su mente despejada.

Piscis

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. Le conviene ahorrar para hacerse ese regalo. Laboralmente hablando, está imbatible. El exceso de trabajo acabará con sus energías.

