Horóscopo diario miércoles, 20 de agosto de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este miércoles, 20 de agosto de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 20 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Los celos pueden herir su relación de pareja. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. Un nuevo trabajo le reportará satisfacciones personales. Para sentirse bien debe comenzar por comer mejor.

Tauro

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Asegúrese de las condiciones del crédito que ha solicitado. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. No picotee nada entre horas.

Géminis

Gran momento para las amistades intensas. Cuenta con una gran intuición para los negocios. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Sea prudente con la bebida y la comida.

Cáncer

No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. Los problemas económicos están en vías de solución. Momento bastante difícil en el terreno laboral. No deje de cuidarse aunque se sienta muy bien.

Leo

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Disfrute mucho gastando ese dinero que ha recibido. Relaciónese con sus compañeros de trabajo. Los consejos de los demás no siempre son saludables.

Virgo

Posibilidad de enamoramiento platónico. No se cree nuevas ataduras económicas. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Esa molestia en el codo debe vigilarla.

Libra

Jornada perfecta para una cena romántica. No se deje llevar por impulsos consumistas. Tiene la sensación de que en su trabajo aumenta la rutina. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

Escorpio

En el plano afectivo, aparecerán algunos nubarrones. Los astros favorecen su economía. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Pequeños trastornos intestinales.

Sagitario

Las dificultades en el amor serán superadas hoy. Cuide de manera especial sus inversiones en bolsa. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Sufrirá algún que otro dolor de cabeza.

Capricornio

Si vive el amor con más de una persona, cuidado. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. No reprima sus lágrimas, le vendrá bien desahogarse.

Acuario

Quizás ya ha llegado el momento de casarse. Gastará dinero en complacer a sus seres queridos. Sabrá convertir su nuevo trabajo en diversión. Mantenga una vida sana y pasee lo que pueda.

Piscis

Las presiones familiares ocasionarán una crisis de pareja. No se preocupe tanto por el dinero. Poco a poco, su trabajo será más valorado. Su dentadura estará hoy muy sensible.

