Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario miércoles, 3 de diciembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este miércoles, 3 de diciembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:34

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 3 de diciembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Resolverá todas sus dudas sentimentales. Si quiere ahorrar, las marcas blancas son una buena opción. Ordene sus asuntos laborales. Puede llegar un dolor de muelas pasajero.

Tauro

No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Aumentan sus ahorros; el número 8 puede darle suerte. No deje que los negocios le quiten el sueño. Olvídese de las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

Géminis

Quizá surja un amor que estaba dormido desde hace tiempo. En lo económico, tendrá mucha suerte, no la deje pasar. Continúe con su trabajo, no empiece nuevos proyectos. Los excesos con la comida le pueden perjudicar.

Cáncer

Ambiente familiar no precisamente idílico. Revise su economía, controle un poco los gastos. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Momento ideal para abandonar el sillón, muévase.

Leo

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdele. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Si padece alergias con frecuencia, vaya al alergólogo.

Virgo

Sigue bajo de ánimo, pero salga y se lo pasará bien. Jornada próspera para su economía. Muy buena suerte en los negocios. Sus pulmones agradecerían el aire puro del campo.

Libra

Si es muy enamoradizo, proteja su corazón. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. En lo laboral, las cosas irán mejor que nunca. Su organismo está en un periodo inestable.

Escorpio

Los astros le guiarán hasta el corazón de la persona amada. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Realice algún cursillo que enriquezca su currículum. Debe dormir más, tómeselo en serio.

Sagitario

Quizás descubra que su pareja no comparte sus planes. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. El trabajo resultará más llevadero. Disfrutará de un buen tono vital.

Capricornio

Llamará a un antiguo amor. Momento de tomar importantes decisiones financieras. Posibilidad de ascenso, sus jefes le valoran. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

Acuario

No sea tan duro, su pareja es humana. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Su horizonte laboral se amplía, aprovéchelo. Vaya al médico, necesita un chequeo.

Piscis

Intensidad en lo afectivo. Llegan gastos imprevistos que desestabilizarán sus planes. No establezca parcelas de poder en el entorno laboral. Hoy es el día de empezar a leer ese libro que tanto le apetece.

