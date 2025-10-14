El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario miércoles, 15 de octubre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este miércoles, 15 de octubre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Martes, 14 de octubre 2025, 22:44

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 15 de octubre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Procure tener claros sus sentimientos para no hacer daño. Juegue a la lotería, podría tocarle. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. La pereza puede terminar con su salud.

Tauro

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Ese catarro dificultará hoy su actividad.

Géminis

Este día le traerá recuerdos de una persona querida. Su economía es excelente, ayude a quien lo necesite. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Leves molestias de vejiga o riñones.

Cáncer

Muy bien con su actual amor, cuídelo. Use su sentido práctico en temas económicos. Escuche a las personas de su entorno laboral. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

Leo

Momentos familiares que recordará con melancolía. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Está muy tenso; relájese con un baño.

Virgo

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. Está bien considerado en su puesto de trabajo. El cansancio le impide disfrutar de sus amigos, vaya al médico.

Libra

Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Comidas largas crean vidas cortas.

Escorpio

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

Sagitario

Día complicado en el entorno familiar. En el aspecto económico debería ser más realista. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

Capricornio

Momento sentimental bastante bueno e intenso. No deje que la ambición ciegue la realidad. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.

Acuario

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Piscis

Intente estar más con su familia. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Oferta laboral muy interesante. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  2. 2 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 «Si te veo con otro no respondo, de Villabona se sale, pero del cementerio no»
  6. 6 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  7. 7

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  8. 8

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  9. 9 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  10. 10 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Horóscopo diario miércoles, 15 de octubre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario miércoles, 15 de octubre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...