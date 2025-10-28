El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario miércoles, 29 de octubre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este miércoles, 29 de octubre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Martes, 28 de octubre 2025, 21:47

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 29 de octubre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Día agradable en lo referente a asuntos sentimentales. Procure no hacer gastos innecesarios durante este día. Está desanimado con el trabajo, sea más positivo. Momento físico óptimo.

Tauro

Buen día para un encuentro amoroso. Tendrá que tomar una decisión económica importante. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Géminis

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Cáncer

Su relación afectiva se afianza poco a poco. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Un poco débil, cambie sus hábitos diarios.

Leo

La pareja necesita una labor diaria de diálogo y comprensión. Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Le dolerán los pies por su gran actividad.

Virgo

La pasión jugará un papel muy importante en su vida. Preste atención a su economía. Le vendría bien independizarse laboralmente. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Libra

Mal día para llevar a cabo proyectos amorosos. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. Su organismo comienza a resentirse.

Escorpio

Las suspicacias con su pareja no son adecuadas. Las cuestiones económicas no son favorables. Dudará de su capacidad para desempeñar un nuevo cargo. Si tiene alergia, no olvide su medicación.

Sagitario

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Capricornio

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Por fin decide completar su formación profesional. Cuidado con las articulaciones.

Acuario

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. Goza de una mayor estabilidad financiera. La tónica en el trabajo sigue siendo buena. Los nervios le pueden jugar una mala pasada.

Piscis

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

