El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario miércoles, 3 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este miércoles, 3 de septiembre de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:32

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 3 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Se puede ser feliz con menos cosas. Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos. Sus articulaciones estarán muy resentidas.

Tauro

La vida de pareja se presenta confusa. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Géminis

La vida con su pareja se presenta serena y feliz. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Un compañero que está celoso de su éxito. Muy seguro de sí mismo, pues su salud es estupenda.

Cáncer

Sus amigos son decisivos en su vida. Los negocios rápidos pueden ser muy beneficiosos. Convenza a sus jefes de la necesidad de una renovación. La falta de sueño debe acabar.

Leo

No debe conformarse con la primera persona que aparezca. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Gran movimiento en el terreno laboral. Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras.

Virgo

Un cambio de actitud mejorará su relación sentimental. No derroche su dinero. La seguridad en su trabajo le lleva al optimismo. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Libra

Pida ayuda a su pareja, sabrá aconsejarle bien. Tiende al ahorro, pensando en lo que se avecina. Cuando menos lo espere recibirá noticias de un ascenso. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Escorpio

Dele a la persona amada toda su ternura. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

Sagitario

El entendimiento con su pareja cada vez es mayor. No es una buena ocasión para derrochar su dinero. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso.

Capricornio

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Con respecto a su economía, gastos, gastos y más gastos. Haga ya sus reivindicaciones laborales. Evite las comidas grasas y así hará mejor las digestiones.

Acuario

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.

Piscis

Día excepcional junto a su pareja. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. No sea tan individualista a la hora de trabajar. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  4. 4

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  5. 5 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  6. 6 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  7. 7 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  8. 8

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  9. 9 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  10. 10 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Horóscopo diario miércoles, 3 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario miércoles, 3 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...