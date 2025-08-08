El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario sábado, 9 de agosto de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este sábado, 9 de agosto de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:14

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 9 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Cuenta con el cariño incondicional de sus familiares. Puede vivir con menos de lo que tiene. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. Los fines de semana son para descansar.

Tauro

Jornada estupenda para el amor. Reserve algo de dinero para una posible emergencia. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Acuda a ese taller de psicología y relaciónese.

Géminis

Ya es hora de abandonar esa permanente aflicción. Goza de buena suerte en los juegos de azar. Terceras personas mediarán en su ascenso profesional. Sentido del humor y espíritu constructivo.

Cáncer

Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Procure cuidar más su dieta.

Leo

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Jornada de gastos excesivos. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Hoy se encuentra pletórico, hará todo lo que le apetezca.

Virgo

Esa persona que descartó hace tiempo le empieza a interesar. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Cuide la relación con su jefe. Los cambios hormonales afectan al carácter.

Libra

El corazón tendrá mucho que decir durante todo el día. Jornada de éxitos económicos. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Utilice crema protectora, su piel se lo agradecerá.

Escorpio

Sea más tolerante con su pareja. No abuse del móvil si no quiere que su factura ascienda. Resultados excelentes en el trabajo. Pequeño accidente doméstico sin consecuencias.

Sagitario

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Los asuntos de finanzas marchan mejor de lo que esperaba. Evite que el trabajo se acumule. Tiene falta de ejercicio, así que decídase y haga algo.

Capricornio

Vaya de juerga, será una buena terapia para los problemas amorosos. Buen momento para iniciar nuevas inversiones. Logrará un compromiso con sus compañeros de trabajo. De carácter firme y con el ánimo más sereno.

Acuario

Está especialmente receptivo para el amor. Evite comprar alocadamente. Puede conseguir todo lo que se proponga en su trabajo. Rebaje la tensión de la región cervical.

Piscis

Se acabaron las penas, a partir de ahora vuelve la felicidad. Utilice sus ganancias para ampliar conocimientos. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Horóscopo diario sábado, 9 de agosto de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario sábado, 9 de agosto de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...