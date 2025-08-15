Horóscopo diario sábado, 16 de agosto de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este sábado, 16 de agosto de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 16 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Insinúese a la persona amada con elegancia. Se siente satisfecho con su economía. Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Tauro

Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Quizá sufra una ligera reacción alérgica.

Géminis

Siempre discute por lo mismo con su pareja, soluciónelo. Posible enfrentamiento con su banco. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Debe prevenir una posible otitis.

Cáncer

No espere a que su pareja le pida explicaciones. Tome las riendas de sus asuntos económicos. Para mejorar su situación en el trabajo, cambie de actitud. Ese malestar general puede ser por agotamiento psíquico.

Leo

Atienda los consejos de su pareja. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. La ingesta de hidratos de carbono aporta energía a su cuerpo.

Virgo

Olvide su nostalgia por amores del pasado y mire hacia delante. No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Libra

Si choca mucho con la gente busque una explicación. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Una novedad en su trabajo le traerá satisfacciones. Intente superar la pereza, anímese y salga a caminar.

Escorpio

Reencuentro casual con un antiguo amor. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Sagitario

Poca disposición para el amor. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía. No esté tan pendiente de su salud porque está muy bien.

Capricornio

Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. Supera los obstáculos y saca adelante sus proyectos laborales. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Acuario

Le reconfortará enormemente el afecto de sus amigos. Buen momento en su economía. En el trabajo, día de rendimiento pleno. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

Piscis

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Evite la pereza y dedique tiempo al ejercicio.

