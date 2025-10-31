El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario sábado, 1 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este sábado, 1 de noviembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:11

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 1 de noviembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Las amistades superfluas no le beneficiarán nada. Procure mantener una mentalidad ahorradora. Olvide las preocupaciones de tipo laboral, no existen. Cuerpo y mente están pidiendo unas vacaciones.

Tauro

Sorprenda a su pareja con una escapada romántica. Hoy comienza una excelente racha económica. No se busque complicaciones con un colega. Vitaminas y descanso para fortalecer su estado de ánimo.

Géminis

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Puede llegar una cuantiosa cantidad de dinero. Estará a gran altura en su puesto de trabajo. Es hora de hacerse una pequeña revisión médica.

Cáncer

Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Perspectivas laborales estupendas. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

Leo

Piense en lo importante que es tener tiempo para su pareja. Buen momento económico para invertir. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Virgo

Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. Para invertir en bolsa, asesórese primero. Su sueño es montar un negocio y ahora es el momento. Bien de salud, pero con poca vitalidad.

Libra

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Relaciónese con sus compañeros de trabajo. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Escorpio

Romance pasajero. Sus finanzas están protegidas por las estrellas. Jornada laboral creativa. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

Sagitario

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. En lo económico, sea más directo, los negocios son así. Está muy bien considerado en su empresa. Las cenas no deben ser copiosas.

Capricornio

Exponga sus objetivos para su unión amorosa. Si tiene hijos, le pedirán un dinerillo extra. Confiará en sí mismo, por eso logrará éxitos profesionales. Puede tener dolores en las encías.

Acuario

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. Cansancio pasajero o fatiga en el trabajo. Rebrote de alguna dolencia antigua.

Piscis

El amor le sonreirá en el día de hoy. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Solucione sus molestias con pequeños cuidados caseros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  4. 4 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  5. 5 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  6. 6 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  7. 7

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  8. 8

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  9. 9 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  10. 10

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Horóscopo diario sábado, 1 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario sábado, 1 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...