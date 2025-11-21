Horóscopo diario sábado, 22 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este sábado, 22 de noviembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C. Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:41 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 22 de noviembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. Superará sin problemas los gastos extras que se avecinan. Se reconocerá su valía mediante un merecido ascenso. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

Tauro

Gran complicidad con su seres queridos. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. No se lleve los problemas laborales a casa.Moderación con las comidas.

Géminis

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Pida consejo antes de malgastar su dinero. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

Cáncer

Se alegrará de acudir a una reunión social. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Oportunidad de ascender profesionalmente. Haga pilates, fortalece el espíritu.

Leo

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. No tome decisiones precipitadas en lo financiero. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Sentido del humor y espíritu constructivo.

Virgo

Irradiará una simpatía natural que resultará irresistible. Se siente satisfecho con su economía. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. Ligeros dolores en las manos.

Libra

Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Actividad laboral interesante. Unas sesiones de relajación no le vendrán nada mal.

Escorpio

Sentimientos muy encontrados y ganas de divertirse. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. Esa caída alterará su ritmo de vida.

Sagitario

Reencuentro con un antiguo amigo. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso.

Capricornio

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. En cuestiones de dinero, se presenta un día prometedor. Evite las rivalidades en su trabajo. Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco.

Acuario

Jornada que le permite recomponer su relación. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Su creatividad le ayudará a ascender en el trabajo. Gozará de un buen estado físico y mental.

Piscis

El amor le ayuda a romper con la rutina, se sentirá feliz. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. Practique un deporte que le guste, active su cuerpo.

Temas

Horóscopo diario