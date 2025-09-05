El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario sábado, 6 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este sábado, 6 de septiembre de 2025, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:58

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 6 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma. Si tiene una deuda que saldar, es el momento. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Gozará de un tono físico envidiable.

Tauro

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Su economía va bien, pero no cometa excesos. En el trabajo, su vida puede dar un giro importante. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Géminis

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Revise su economía, controle los gastos. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. Cuídese haciendo deporte y mejor en compañía de un amigo.

Cáncer

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su nuevo negocio necesita tiempo, tenga paciencia. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Ha subido de peso, no se relaje.

Leo

Discusiones frecuentes con su pareja. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, láncese. El trabajo será el centro de sus actividades. Tiene que vigilar su salud.

Virgo

Llamará a un antiguo amor. Los apuros económicos desaparecen. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Protéjase la garganta si sale por la noche.

Libra

Está inspirado y podrá enamorar a la persona amada. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Cuídese, haga ejercicio.

Escorpio

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Éxito en los estudios o en el trabajo. Va a encontrarse algo inquieto y nervioso.

Sagitario

Las dudas son malos consejeros en el amor. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Trabaje con diligencia. Si su trabajo es sedentario debe hacer alguna actividad.

Capricornio

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Anote en su agenda la revisión de la vista.

Acuario

Exige demasiado y eso afecta a su relación de pareja. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. De momento no habrá ningún cambio laboral. Hoy es el día de apuntarse a esas clases de baile.

Piscis

Mejorarán las relaciones sentimentales. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. No se culpe por los problemas en el trabajo. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  10. 10 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Horóscopo diario sábado, 6 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario sábado, 6 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...