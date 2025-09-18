El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Horóscopo diario viernes, 19 de septiembre de 2025: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

E. C.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:35

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 19 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Olvide los malos rollos y sea feliz, déjese llevar. Saca buen provecho de las inversiones. Perspectivas laborales esperanzadoras. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Tauro

Cuidado, desavenencias con su pareja. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Está en el momento de mayor madurez profesional. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Géminis

Va a conocer a una persona muy especial. Día de tensión por asuntos de dinero. Momento de intensos desafíos profesionales. Es conveniente que consuma más cantidad de agua.

Cáncer

En el grupo, surgirán oportunidades amorosas. Día de apuro económico, pero es pasajero. Buen día para llegar a acuerdos con sus jefes. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

Leo

Si hoy aparece un amor, puede ser intenso. Ha tenido gastos importantes, ahora toca ahorrar. Sea positivo, los problemas laborales no deben superarle. El ejercicio pondrá su cuerpo y su mente en forma.

Virgo

Decídase si quiere que esa relación funcione. No se queje de su mal momento económico, porque no es así. Los consejos de sus colegas le ayudarán en su proyecto. A partir de hoy se restablecerá su salud.

Libra

Probablemente tenga que resolver ciertos conflictos familiares. Hoy su número de suerte es el 8. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. El estrés y la agresividad son malos para el estómago.

Escorpio

Su pareja no cumple lo hablado, debe tomar una desición. Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato. Sea más optimista ante su futuro profesional. Alcanzará el bienestar físico deseado.

Sagitario

Los amigos le decepcionarán, han intentado utilizarle. No reprima sus inversiones por los errores anteriores. Los asuntos laborales van a requerir mucha energía. En su alimentación, evite los alimentos grasos.

Capricornio

Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones. Preste atención a sus finanzas para evitar sustos. Sus sueños profesionales se harán realidad. Realice actividades rítmicas: baile, aerobic, etc.

Acuario

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. Todo ese pape es necesario para disfrutar la herencia. Gracias a su competencia será quien organice el trabajo a otros. Debería hacer más deporte.

Piscis

Romanticismo exacerbado con su pareja. No haga planes económicos a largo plazo. Buena jornada para los proyectos de trabajo. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

