La horrible historia de Daniel: sus padres le violaron a los 11 años para «curarlo» de la homosexualidad Un padre obligó a su hijo de 11 años a tener relaciones sexuales con su madrastra en un intento retorcido de «curar» al niño de ser gay EL COMERCIO Gijón Martes, 27 noviembre 2018, 12:30

Un hombre no quería ni imaginar que su hijo pudiera ser homosexual, por lo que lo obligaba a tener relaciones sexuales desde los 11 años con su pareja, madrastra del menor.

Este atroz hecho ocurrió en el Reino Unido, en el año de 1993. Un hombre llamado Warped Dowling notó «algo raro» en su hijo, Daniel, quien en ese entonces tenía 11 años. A partir de ahí, y sospechando que pudiera tener otras inclinaciones, optó por «quitarle la homosexualidad» teniendo relaciones sexuales con su madrastra.

A Daniel le robaron una infancia normal, reemplazada por una existencia sórdida. Ha estado perseguido por su terrible experiencia, incluso por el olor del perfume de su madrastra, durante más de 20 años.

Pero ahora ha visto a sus torturadores encarcelados después actuar como detective para probar el delito de su padre, un extrabajador del Ministerio de Defensa.

Warped Richard Dowling fue encarcelado durante cinco años y su ex pareja Annette Breakspear obtuvo ocho. Razones legales impidieron que su nombre se hiciera público hasta ahora, pero finalmente puede ser expuestos después de que Daniel, de 36 años, renunciara a su anonimato.

Daniel ha concedido una entrevista a Sunday Mirror en la que cuenta su historia: «Era el trabajo de mi padre protegerme. Robaron mi inocencia y arruinaron mi infancia. Nunca podré superar eso».

Daniel nunca olvidará el día en que comenzó el abuso: «Papá me dijo que íbamos a probar algo diferente: quitarnos la ropa cada vez que alguien perdiera. Al final del juego, Annette estaba completamente desnuda. Me ordenaron tocar y besar sus pechos. Papá me animaba a hacerlo, así que pensé que estaba bien. Creo que esa noche fue una prueba de cómo reaccionaría porque el coito comenzó después de eso».

Su madrastra admitió en una entrevista a un medio local que abusó de él más de 10 veces durante tres años, tiempo en el que ella y el padre de Daniel estuvieron casados. Sin embargo, los abusos no fueron realizados solo por la madrastra de Daniel. Más adelante el padre del niño también se unió al coito junto a la mujer y el niño.

